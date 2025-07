Dubai vai inaugurar restaurante operado por um chef de IA

DUBAI (Reuters) - Em Dubai, seu jantar poderá em breve vir acompanhado de código-fonte.

O Woohoo, um restaurante que se autodenomina como "jantando no futuro", será inaugurado em setembro no centro de Dubai, a poucos passos do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.

Por enquanto, a comida no Woohoo será preparada por humanos, mas todo o resto - do cardápio ao ambiente e ao serviço - será projetado por um modelo culinário de grande linguagem chamado "Chef Aiman".