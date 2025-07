Ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol é novamente preso

O tribunal disse em um comunicado que concedeu o pedido devido a preocupações de que Yoon poderia tentar destruir provas, devolvendo-o ao confinamento no Centro de Detenção de Seul, onde ele passou 52 dias no início do ano antes de ser libertado há quatro meses por motivos técnicos.

Ele voltou a morar com sua esposa e seus 11 cães e gatos em seu apartamento de 164 metros quadrados em um bairro nobre de Seul. O patrimônio líquido do casal é estimado em 7,5 bilhões de wons (US$5,47 milhões), de acordo com um documento do governo.

Mas Yoon agora será alojado em uma cela solitária de 10 metros quadrados, terá que usar um uniforme cáqui de duas peças e dormir em um colchão dobrável no chão, sem ar-condicionado, segundo um funcionário do centro de detenção e relatos da mídia.

Com a onda de calor que assola o país, Yoon terá de contar com um pequeno ventilador elétrico que se desliga à noite, disse Park Jie-won, um legislador da oposição que esteve preso lá, em um programa de entrevistas no YouTube.

O político conservador enfrenta acusações criminais de insurreição por causa de seu decreto de lei marcial, que pode levar a uma sentença de prisão perpétua ou morte.

(Reportagem de Joyce Lee, Ju-min Park e Urvi Dugar)