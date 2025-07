Irã pede que órgão de vigilância nuclear da ONU abandone os "padrões duplos"

DUBAI (Reuters) - O presidente do Irã disse nesta quinta-feira que a agência de vigilância nuclear da ONU deve abandonar seus "padrões duplos" se for para Teerã retomar a cooperação com ela sobre o programa nuclear da República Islâmica, informou a mídia estatal iraniana.

Na semana passada, o presidente Masoud Pezeshkian sancionou uma lei suspendendo a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica, e a AIEA disse que havia retirado seus últimos inspetores do Irã.

As relações entre o Irã e a AIEA pioraram desde que os Estados Unidos e Israel bombardearam instalações nucleares iranianas em junho, dizendo que queriam evitar que Teerã desenvolvesse uma arma atômica. O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e nega a busca por armas atômicas.