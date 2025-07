Kremlin afirma que processo de paz na Ucrânia não está paralisado

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quinta-feira que a Rússia não acredita que as negociações de paz na Ucrânia tenham sido interrompidas, apesar dos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a retomada do envio por Washington de algumas armas para a Ucrânia.

Trump disse na terça-feira que não estava satisfeito com Putin e acusou o chefe do Kremlin de lançar "um monte de besteiras". Os Estados Unidos estão entregando projéteis de artilharia e mísseis móveis de artilharia de foguetes para a Ucrânia, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters.

Perguntado pela Reuters se o processo de paz na Ucrânia está paralisado devido aos comentários de Trump e à retomada das entregas de armas dos EUA, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Não, acho que não. Você não pode dizer isso".