Lula convoca ministros ao Alvorada para discutir reação a tarifaço de Trump

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para a manhã desta quinta-feira uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir a reação ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras em 50%, alegando medidas judiciais que ele considera injustas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e big techs, disse a Casa Civil.

O governo do Brasil também decidiu criar, segundo a pasta, um grupo de estudos para definir qual será a reação a ser adotada ante a imposição das tarifas, que devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

(Reportagem de Ricardo Brito)