Médicos de Gaza amontoam bebês em incubadoras conforme falta de combustível ameaça hospitais

Uma autoridade militar israelense disse que cerca de 160.000 litros de combustível destinados a hospitais e outras instalações humanitárias entraram em Gaza desde quarta-feira, mas que sua distribuição no enclave não estava sob a alçada de Israel.

Enquanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discutia o destino de reféns israelenses em Gaza com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, nesta semana, pacientes do centro médico Al Shifa, na Cidade de Gaza, enfrentavam perigo iminente, segundo os médicos do local.

"Somos forçados a colocar quatro, cinco ou, às vezes, três bebês prematuros em uma única incubadora", disse o Dr. Mohammed Abu Selmia, diretor do Al Shifa.

"Os bebês prematuros estão agora em uma condição muito crítica."

A ameaça não vem "nem de um ataque aéreo nem de um míssil, mas de um cerco que sufoca a entrada de combustível", disse à Reuters o Dr. Muneer Alboursh, diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza.

A escassez está "privando essas pessoas vulneráveis de seu direito básico ao atendimento médico, transformando o hospital em um cemitério silencioso", disse ele.