Principal conselheiro do tribunal da UE apoia Itália na disputa da Meta Platforms

Mas o advogado-geral do TJUE, Maciej Szpunar, disse que os direitos que a UE pretendia conceder aos editores iam além de apenas permitir que eles se opusessem ao uso de seu material se não fossem pagos por ele.

"Seu objetivo é estabelecer as condições sob as quais essas publicações são realmente usadas, permitindo que as editoras recebam uma parte justa das receitas obtidas pelas plataformas com esse uso", disse ele.

"As limitações introduzidas buscam um interesse público reconhecido pela legislatura da UE: fortalecer a viabilidade econômica da imprensa, um pilar fundamental da democracia."

No entanto, Szpunar disse que o órgão regulador italiano deve ter em mente a liberdade contratual.

"Os poderes conferidos à AGCOM - incluindo a definição de critérios de referência para determinar a remuneração, a resolução de desacordos e o monitoramento da obrigação de fornecer informações - são permitidos se forem limitados à assistência e não privarem as partes de sua liberdade contratual", disse ele.

O tribunal, que geralmente segue a maioria das recomendações do advogado-geral, decidirá nos próximos meses.