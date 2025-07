Rubio diz que geralmente usa canais oficiais para evitar imitadores

De acordo com o telegrama, em meados de junho, o impostor entrou em contato com os ministros, um governador dos EUA e um membro do Congresso por meio do aplicativo de mensagens Signal e deixou mensagens de voz para pelo menos dois deles. Em um caso, uma mensagem de texto foi enviada para convidar a pessoa visada a se comunicar pelo Signal.

Em março, o governo dos EUA enfrentou uma crise quando o então conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, Mike Waltz, criou um bate-papo em grupo no Signal no qual um jornalista foi adicionado acidentalmente. Informações sobre ataques militares no Iêmen foram posteriormente compartilhadas no chat.

