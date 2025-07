Rússia concordará com novas negociações com EUA em "futuro próximo", diz vice-chanceler russo

MOSCOU (Reuters) - O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse nesta quinta-feira que não há nenhuma desaceleração com os Estados Unidos na normalização das relações e que novas consultas serão acordadas com Washington "em um futuro próximo".

O foco na restauração do trabalho das missões diplomáticas ocorre depois que as relações entre as duas potências nucleares foram complicadas por anos de disputas, alegações mútuas de intimidação e congelamento de propriedades diplomáticas.

(Reportagem de Dmitry Antonov)