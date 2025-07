Rússia diz que Brics não é antiamericano

MOSCOU (Reuters) - O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse nesta quinta-feira que o Brics não é um grupo antiamericano e que não dará ouvidos à "linguagem de ameaças e manipulação".

No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou os países do Brics com tarifas comerciais adicionais de 10% depois de chamar o bloco de "antiamericano".

"O Brics não é uma associação antiamericana. Nada na agenda do Brics contém um componente antiamericano", disse Ryabkov a repórteres em Moscou.