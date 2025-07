Seis agentes do Serviço Secreto são suspensos no caso de tentativa de assassinato de Trump

Um atirador abriu fogo no comício de Trump em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024, enquanto o candidato discursava no palco. O atirador acessou um telhado próximo, com vista direta para o ex-presidente.

Trump e outros ficaram feridos, enquanto um transeunte e o atirador foram mortos. Diversas investigações foram iniciadas sobre o Serviço Secreto, e seu diretor renunciou.

Trump disse em uma entrevista que irá ao ar no sábado que o Serviço Secreto errou ao não posicionar um agente no telhado e não incluir a polícia local no sistema de comunicação.

"Então houve erros. E isso não deveria ter acontecido", disse ele durante uma entrevista ao programa "My View with Lara Trump", da Fox News.

O diretor do Serviço Secreto, Sean Curran, que era o agente responsável pela segurança de Trump no comício, disse em um comunicado: "A agência tomou muitas medidas para garantir que tal evento nunca se repita no futuro".

O Serviço Secreto afirmou ter implementado 21 das 46 recomendações feitas por órgãos de supervisão do Congresso. Dezesseis outras recomendações estavam em andamento e nove não eram direcionadas ao Serviço Secreto, afirmou.