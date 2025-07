Taiwan exibe novos tanques dos EUA em meio a exercícios de guerra

TAIPEI/HSINCHU (Reuters) - O exército de Taiwan exibiu nesta quinta-feira o poder de fogo de seus primeiros tanques M1A2T Abrams fornecidos pelos Estados Unidos, um equipamento que em combate, segundo analistas, precisará ser cada vez mais protegido contra drones dadas as lições da guerra da Ucrânia.

Quatro tanques Abrams realizaram manobras em um campo de treinamento do exército no condado de Hsinchu, disparando contra alvos móveis e estáticos, no segundo dia dos exercícios militares anuais de Taiwan, projetados para testar a resistência da ilha em um conflito com a China.

Usando um capacete de combate, o presidente Lai Ching-te observou os disparos, dizendo mais tarde que "com cada aumento no poder de combate das forças armadas, a nação e seu povo ganham uma camada extra de segurança".