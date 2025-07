Trégua em Gaza é possível em uma ou duas semanas, mas não em um dia, diz autoridade israelense

Se o Hamas se recusar, "prosseguiremos" com as operações militares em Gaza, disse a autoridade sob condição de anonimato.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com Netanyahu na terça-feira, pela segunda vez em dois dias, para discutir a situação em Gaza, com o enviado do presidente para o Oriente Médio indicando que Israel e o Hamas estão se aproximando de um acordo sobre uma proposta de cessar-fogo mediada pelos EUA após 21 meses de guerra.

Trump havia previsto anteriormente que um acordo poderia ser alcançado nesta semana, levantando especulações sobre um possível anúncio antes da partida de Netanyahu para Israel nesta quinta-feira.

Na quarta-feira, no entanto, Trump pareceu estender um pouco o prazo, dizendo aos repórteres que, embora um acordo estivesse "muito próximo", poderia acontecer nesta semana ou mesmo na próxima -- embora "não definitivamente".

Uma fonte familiarizada com o pensamento do Hamas disse que quatro dias de conversações indiretas com Israel no Catar não produziram nenhum avanço nos principais pontos de atrito.

A autoridade israelense, que informou os repórteres em Washington, recusou-se a fornecer detalhes sobre as negociações.