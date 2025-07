Coreia do Sul, Japão e EUA realizam exercícios aéreos durante reunião dos chefes de Defesa

"Estamos iluminando um caminho futuro juntos, um caminho em que as parcerias podem evoluir por meio de um engajamento persistente e regular, desde a capacitação até o compartilhamento real de responsabilidades", disse o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, no discurso de abertura antes da reunião.

"A Coreia do Norte e a China estão passando por um crescimento militar sem precedentes com a intenção clara e inequívoca de avançar com suas próprias agendas. Precisamos estar atentos a isso".

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também se reuniu com o Ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, e com o Vice-Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Park Yoon-joo, na Malásia, na sexta-feira.

Eles concordaram em manter uma forte dissuasão contra a Coreia do Norte, bem como fortalecer a cooperação em áreas como energia, construção naval, minerais críticos e outras questões de segurança da cadeia de suprimentos, bem como inteligência artificial, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul em um comunicado.

