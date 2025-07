Departamento de Estado dos EUA começa processo para demitir mais de 1.350 funcionários

As demissões, que afetam 1.107 funcionários públicos e 246 funcionários do serviço exterior baseados nos Estados Unidos, ocorrem em um momento em que Washington está lidando com múltiplas crises no cenário mundial: a guerra da Rússia na Ucrânia, o conflito de quase dois anos em Gaza e o Oriente Médio em alerta devido à alta tensão entre Israel e o Irã.

"O Departamento está otimizando as operações domésticas para se concentrar nas prioridades diplomáticas", afirmava um comunicado interno do Departamento de Estado enviado à força de trabalho.

"As reduções de pessoal foram cuidadosamente planejadas para afetar funções não essenciais, escritórios duplicados ou redundantes e escritórios onde se possa encontrar eficiências consideráveis", acrescentou.

A redução total na força de trabalho será de quase 3.000, incluindo as saídas voluntárias, de acordo com o aviso e um alto funcionário do Departamento de Estado. No total há 18.000 funcionários baseados nos Estados Unidos.

A medida é o primeiro passo de uma reestruturação que Trump busca para garantir que a política externa dos EUA esteja alinhada à sua agenda "América em Primeiro Lugar".

Ex-diplomatas e críticos afirmam que a demissão de funcionários do serviço exterior coloca em risco a capacidade dos EUA de conter a crescente assertividade de adversários como China e Rússia.