Governo arrecada R$10,2 bi em renegociação de dívidas de grandes empresas e prepara novos editais

Do total transacionado nessa primeira rodada, principalmente por grandes bancos, R$3 bilhões foram recuperados da dívida ativa da União. Há ainda débitos que estavam em fase de cobrança administrativa pela Receita, que geraram pagamentos de R$4,6 bilhões até o momento, com outros R$2,6 bilhões a serem pagos de maneira parcelada.

Originalmente criadas para conceder descontos na renegociação de dívidas de empresas em grave situação financeira, as transações tributárias foram flexibilizadas por lei regulamentada em 2024 para atender a grandes companhias com capacidade de pagamento, sob o argumento de que as longas discussões no Judiciário são onerosas, além de haver chance de derrota do governo.

“A gente passa para um novo foco da transação, que é o critério jurídico e do litígio envolvido, quanto custa manter o litígio... O custo econômico desse litígio é muito relevante para o governo e para a empresa”, disse Almeida em entrevista à Reuters.

A rodada de negociações feitas pela PGFN, encerrada em 30 de junho, envolveu débitos tributários de aproximadamente R$14,4 bilhões em fase administrativa e outros R$10 bilhões inscritos na dívida ativa. Após os descontos, que envolvem juros e encargos, mas também parte do principal das dívidas, o pagamento alcançará o total de R$10,2 bilhões.

PLR DE BANCOS

O caso que gerou mais adesões diz respeito a uma controvérsia jurídica sobre a tributação que incide sobre a distribuição de participação nos lucros (PLR) de companhias a empregados, bem como pagamentos de previdência privada e opções de compra de ações ofertados pelas empresas aos funcionários. As negociações envolveram basicamente grandes bancos e os pagamentos feitos a seus diretores.