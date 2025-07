Governo Trump desiste de abolir Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, diz Washington Post

Trump, que já havia pedido o fechamento da Fema, visitará o Texas nesta sexta-feira, depois que inundações varreram partes do Texas Hill Country e mataram pelo menos 120 pessoas, com mais de 160 desaparecidas.

Trump sempre disse que queria que os Estados fossem os principais responsáveis pela resposta a desastres. No entanto, quando perguntado por um repórter no domingo se ele ainda planejava eliminar a Fema após as enchentes no Texas, Trump respondeu que esse era um assunto sobre o qual "podemos falar mais tarde".

"O presidente entregou imediatamente os dólares, o Texas já tem esse dinheiro em suas mãos e o governador (Greg) Abbott é o principal tomador de decisões no que diz respeito às enchentes no Texas", disse o funcionário da Casa Branca ao Washington Post.

"É de se esperar que essa estrutura, que vem ocorrendo discretamente, continue", acrescentou o funcionário, de acordo com o jornal.

Trump assinou uma declaração de desastre para o Texas no domingo para liberar ajuda federal para as pessoas afetadas.

As enchentes no Texas, o primeiro grande desastre mortal desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, prometendo destruir ou abolir a Fema, foram um lembrete claro do quanto os Estados dependem da agência durante uma crise.