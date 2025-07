Lula ironiza Trump e Bolsonaro após anúncio de tarifas dos EUA contra o Brasil

"Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça", disse Lula. "Tenham certeza de uma coisa: esse país não vai baixar a cabeça para ninguém. Para ninguém!", disse o presidente, que usou um boné azul com a inscrição "O Brasil é dos Brasileiros", em resposta ao boné vermelho com a frase "Make America Great Again" usado por Trump e aliados.

"Vou tentar brigar em todas as esferas para que não venha a taxação. Vou brigar na OMC (Organização Mundial do Comércio), vou conversar com meus companheiros do Brics", disse. "Agora, se não tiver jeito, no papo, no tête-à-tête, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá", afirmou.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)