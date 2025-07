Militares ucranianos trabalharão com enviado dos EUA na próxima semana, diz Zelenskiy

"De acordo com todos os relatórios, as entregas foram retomadas. Atualmente, estamos trabalhando com parceiros em novos suprimentos, no aumento da produção de armas na Ucrânia e em um melhor apoio ao nosso Exército", disse ele.

"Na próxima semana, continuaremos a trabalhar com os EUA em nível militar, inclusive entre nossos militares e o general Kellogg. Também estamos preparando novos pacotes de defesa europeus. Esperamos fortes sanções em breve, incluindo sanções contra a Rússia por essa guerra. A pressão precisa funcionar."

Kellogg, entrevistado pelo meio de comunicação ucraniano Novyny.LIVE enquanto participava de uma conferência sobre a Ucrânia em Roma, disse: "Estaremos em Kiev na segunda-feira. Estaremos lá a semana toda".

A retomada dos contatos militares ocorre no momento em que a Rússia intensifica seus ataques às cidades ucranianas, incluindo dois ataques noturnos nesta semana com um grande número de drones e mísseis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quinta-feira que os Estados Unidos forneceriam armas para a Ucrânia através da Otan e que ele faria uma "grande declaração" sobre a Rússia na segunda-feira.

Na semana passada, ele expressou frustração com o líder do Kremlin, Vladimir Putin, em relação aos ataques e ao fracasso em implementar um cessar-fogo como um passo para resolver o conflito.