ONU registra 798 mortes perto de centros de ajuda em Gaza nas últimas seis semanas

GENEBRA (Reuters) - O escritório de direitos humanos da ONU disse nesta sexta-feira que registrou pelo menos 798 assassinatos nas últimas seis semanas em pontos de ajuda em Gaza administrados pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF, na sigla em inglês), apoiada pelos EUA e por Israel, e próximo a comboios administrados por outros grupos de ajuda humanitária.

A GHF usa empresas privadas de segurança e logística dos EUA para levar suprimentos para Gaza, contornando em grande parte um sistema liderado pela ONU que Israel alega ter permitido que militantes liderados pelo Hamas saqueassem carregamentos de ajuda destinados a civis. O Hamas nega a alegação.

Após a morte de centenas de civis palestinos que tentavam chegar aos centros de ajuda do GHF em zonas onde as forças israelenses operam, as Nações Unidas chamaram seu modelo de ajuda de "inerentemente inseguro" e uma violação dos padrões de imparcialidade humanitária.