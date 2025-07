Operação contra tráfico de pessoas na Europa liberta 1.200 vítimas e faz 158 prisões

AMSTERDÃ (Reuters) - Uma ação de uma semana liderada pela Europa contra o tráfico de pessoas capturou 158 suspeitos e garantiu a segurança de 1.194 vítimas em 44 países, informou a Europol nesta sexta-feira.

Chamada de "Operação Cadeia Global", a campanha, liderada pela Áustria e pela Romênia com apoio da Europol, da Frontex e da Interpol, reuniu autoridades policiais, controle de fronteiras e inspetores do trabalho da Europa, da África, da Ásia e da América do Sul.

A Europol é a agência de cooperação policial da União Europeia, enquanto a Frontex é a agência de auxílio à proteção das fronteiras externas do bloco europeu. Já a Interpol reúne forças policiais de países ao redor do mundo.