Otan precisa de mais mísseis de longo alcance para deter Rússia, diz general dos EUA

Por Sabine Siebold

BERLIM (Reuters) - A aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisará de mais mísseis de longo alcance em seu arsenal para impedir que a Rússia ataque a Europa, pois espera-se que Moscou aumente a produção de armas de longo alcance, disse um general do Exército dos Estados Unidos à Reuters.

O uso eficaz de mísseis de longo alcance pela Rússia em sua guerra na Ucrânia convenceu as autoridades militares ocidentais de sua importância para a destruição de postos de comando, centros de transporte e lançadores de mísseis muito atrás das linhas inimigas.