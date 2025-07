Rubio diz que não há "drama ou divisão" nas relações dos EUA com Japão

A mídia japonesa informou no mês passado que o governo Trump estava exigindo que o Japão e outros aliados asiáticos aumentassem os gastos com defesa para 5% do PIB, em linha com as exigências dos membros da Otan.

Uma reportagem do Financial Times no mês passado disse que o Japão cancelou uma reunião anual de ministros da Defesa e das Relações Exteriores com os EUA, depois que o país pediu a Tóquio que aumentasse os gastos com defesa além do que havia solicitado anteriormente.

O presidente Donald Trump irritou ainda mais o Japão nesta semana ao anunciar uma tarifa de 25% sobre as importações japonesas a partir de 1º de agosto como parte de sua estratégia de tarifas globais.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse que o Japão precisava se livrar da dependência dos EUA em termos de segurança, alimentos e energia.

Questionado sobre as falas de Ishiba, Rubio disse que os Estados Unidos têm "um relacionamento muito forte e muito bom com o Japão, e isso não vai mudar".

"Qualquer pessoa que esteja procurando, por exemplo, drama ou divisão lá... não deveria estar fazendo isso porque a verdade é que nosso relacionamento com o Japão é muito sólido."