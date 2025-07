Secretário do Estado dos EUA vê "boas chances" de Trump se reunir com Xi

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira que teve conversas "positivas e construtivas" com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, enquanto as duas grandes potências lutam para impulsionar suas agendas na Ásia em um momento de tensão sobre a ofensiva de Washington com tarifas comerciais.

O principal diplomata dos EUA estava na Malásia em sua primeira viagem à Ásia desde que assumiu o cargo, buscando enfatizar o compromisso dos Estados Unidos com a região na Cúpula do Leste Asiático e no Fórum Regional da Asean, onde muitos países sofriam com uma série de tarifas comerciais norte-americanas pesadas anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana.

Rubio teve suas primeiras conversas pessoais com o ministro das Relações Exteriores da China, em um momento em que Pequim advertiu os Estados Unidos contra a reintrodução de pesadas taxas sobre seus produtos no próximo mês e ameaçou retaliar as nações que fecharem acordos com os EUA para cortar a China das cadeias de suprimentos.