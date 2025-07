Trump diz que pode conversar com Lula em algum momento; Brasil minimiza impacto de tarifas

Por Nandita Bose e Bernardo Caram e Gabriel Araujo

WASHINGTON/BNRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro minimizou nesta sexta-feira o impacto da tarifa de 50% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor às importações vindas do país, enquanto os líderes de ambas as nações expressaram uma disposição cautelosa de negociar no futuro.

Trump disse aos repórteres que poderia falar mais para frente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anteriormente disse que buscaria uma solução diplomática, mas que retribuiria de forma recíproca se as tarifas entrassem em vigor em 1º de agosto, conforme prometido.