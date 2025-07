Trump visita zona de inundação no Texas e defende resposta do governo a desastres

O governo Trump, assim como autoridades locais e estaduais, tem enfrentado crescentes questionamentos sobre se mais poderia ter sido feito para proteger e alertar os moradores antes das enchentes, que ocorreram com uma velocidade surpreendente na madrugada de 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos EUA.

Trump reagiu com raiva quando um repórter disse que algumas famílias afetadas pelas enchentes expressaram frustração porque os alertas não foram emitidos antes.

"Acho que todos fizeram um trabalho incrível nessas circunstâncias", disse. "Não sei quem você é, mas só uma pessoa muito má faria uma pergunta dessas."

Alguns críticos questionaram se os cortes de gastos do governo no Serviço Nacional de Meteorologia e na Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema, na sigla em inglês), que coordena os esforços de resposta a desastres do governo dos EUA, podem ter agravado a calamidade.

Autoridades do governo disseram que os cortes não tiveram impacto na capacidade de prever as tempestades.

Trump tem evitado as questões sobre seus planos de reduzir ou abolir a Fema, redistribuindo muitas de suas principais funções aos governos estaduais e locais.