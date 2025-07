UE busca acordo sobre metas climáticas até setembro

A mudança climática fez da Europa o continente que mais rapidamente se aquece no mundo, alimentando ondas de calor e incêndios mortais. No entanto, a meta para 2040 alimentou tensões políticas sobre o grau de ambição no combate às mudanças climáticas, em um momento em que a Europa está aumentando drasticamente os gastos com defesa e tentando apoiar as indústrias locais em dificuldades.

Para tentar conquistar os governos céticos, a Comissão propôs flexibilidades que suavizariam a meta de 90% de emissões para as empresas europeias.

Bolesta disse que os países haviam levantado preocupações na reunião desta sexta-feira sobre questões como a falta de clareza sobre como essas flexibilidades funcionariam.

A UE tem um prazo até meados de setembro para apresentar uma nova meta climática para 2035 à ONU -- que, segundo a Comissão, deve ser derivada da meta de 2040.