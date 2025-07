Violência de gangues no Haiti causa 5.000 mortes em menos de um ano, segundo relatório da ONU

"As violações dos direitos humanos fora de Porto Príncipe estão se intensificando em áreas do país onde a presença do Estado é extremamente limitada", disse a coordenadora humanitária e residente da ONU no Haiti, Ulrika Richardson, em um comunicado à imprensa sobre o relatório.

Entre outubro de 2024 e junho de 2025, 4.864 pessoas foram mortas no Haiti em meio ao agravamento da violência das gangues em todo o país.

Porto Príncipe e áreas vizinhas foram responsáveis por mais de 1.000 das mortes.

As gangues têm assumido cada vez mais o controle em todo o Haiti, sobrecarregando as forças de segurança locais e forçando as organizações internacionais de ajuda a reduzir as operações, além de obrigar dezenas de milhares de moradores a abandonar suas casas.

Hospitais, incluindo o importante Hospital Universitário de Mirebalais, fecharam devido à insegurança, piorando o frágil setor de saúde do Haiti. Menos de 25% das instalações de saúde ao redor de Porto Príncipe continuam funcionando, de acordo com estimativas da ONU.

O relatório da ONU alertou que a escalada da violência no Haiti está ameaçando desestabilizar o país e também outros países do Caribe.