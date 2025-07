Departamento dos EUA demite 20 funcionários que investigaram Trump, segundo fontes

WASHINGTON (Reuters) - A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, demitiu na sexta-feira vários outros funcionários do Departamento de Justiça que trabalharam para o Conselheiro Especial Jack Smith nas investigações sobre a retenção de registros confidenciais pelo presidente Donald Trump e sobre os esforços para anular a eleição de 2020, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com o assunto.

Cerca de 20 advogados e equipe de apoio que trabalharam na investigação com Smith foram demitidos, de acordo com uma das fontes.

Pelo menos duas das pessoas demitidas eram promotores que trabalharam mais recentemente em outros escritórios de promotores dos EUA na Flórida e na Carolina do Norte, disseram três das fontes à Reuters.