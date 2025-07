Negociações de trégua em Gaza vacilam; tiros matam 17 perto ponto de ajuda humanitária

CAIRO/JERUSALÉM/GAZA (Reuters) - As conversações com o objetivo de garantir um cessar-fogo em Gaza estão paralisadas em meio a discussões sobre a retirada das forças israelenses do enclave palestino, disseram no sábado fontes palestinas e israelenses familiarizadas com as negociações em Doha.

As conversas indiretas sobre uma proposta dos EUA para um cessar-fogo de 60 dias devem, no entanto, continuar, disseram as fontes.

Em Gaza, os médicos disseram que 17 pessoas que tentavam obter ajuda alimentar foram mortas no sábado quando as tropas israelenses abriram fogo.