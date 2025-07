Polícia de Londres prende mais de 40 apoiadores de grupo banido pró-palestino

Após um protesto semelhante em Londres na semana passada, a polícia prendeu 29 pessoas.

A polícia também efetuou prisões em uma manifestação de apoio à Palestine Action em Manchester. Outros protestos ocorreram em Cardiff e na Irlanda do Norte.

Antes das prisões de sábado em Londres, cerca de 50 manifestantes haviam se reunido com cartazes dizendo "Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio a Palestine Action" perto de uma estátua do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, do lado de fora do parlamento britânico.

O Tribunal Internacional de Justiça em Haia está ouvindo um caso apresentado pela África do Sul acusando Israel de genocídio contra os palestinos no conflito em Gaza, que começou depois que o grupo militante palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro de 2023. Israel negou repetidamente ter cometido abusos.

A decisão do governo britânico de classificar o Palestine Action como um grupo terrorista o coloca na mesma categoria do Hamas, da Al-Qaeda e do ISIS. A filiação a esse grupo agora acarreta uma sentença de prisão de até 14 anos.

Os oponentes da proibição afirmam que o uso de leis antiterrorismo é inadequado contra um grupo voltado para a desobediência civil.