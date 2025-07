Rússia ataca oeste da Ucrânia com drones e mísseis e mata duas pessoas

As unidades de defesa aérea ucranianas abateram 25 mísseis e 319 drones Shahed e bloquearam 258 outros drones com equipamentos eletrônicos, informou a força aérea.

"O ritmo dos ataques aéreos da Rússia exige decisões rápidas -- e pode ser contido agora por meio de sanções", disse Zelenskiy no aplicativo Telegram, fazendo um novo apelo por sanções duras à Rússia e mais defesa aérea para a Ucrânia.

"Essa guerra só pode ser interrompida com força. Esperamos não apenas sinais de nossos parceiros, mas ações que salvarão vidas."

O ataque é o mais recente de uma série de ataques aéreos maciços nas últimas semanas. A Rússia aumentou significativamente seus ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia desde junho.

A missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia disse que junho registrou o maior número mensal de vítimas civis em três anos, com 232 mortos e 1.343 feridos.

As cidades de Lviv, Lutsk e Chernivtsi, no oeste da Ucrânia, foram as que mais sofreram com o ataque noturno, segundo as autoridades.