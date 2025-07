Russo Lavrov encontra norte-coreano Kim e destaca laços de "irmandade invencível"

SEUL (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un na cidade costeira de Wonsan neste sábado, onde descreveu as relações entre as duas nações como "uma irmandade de luta invencível", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O ministério citou Lavrov dizendo que a visita representou a continuação do "diálogo estratégico" entre os dois lados, inaugurado pela visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte no ano passado.

Em uma mensagem transmitida por Lavrov, Putin disse que esperava contatos mais diretos no futuro, informou a agência de notícias TASS.