Trump ameaça revogar cidadania da apresentadora Rosie O'Donnell

"Ela é uma ameaça à humanidade e deve permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se eles a quiserem. DEUS ABENÇOE A AMÉRICA!", acrescentou.

De acordo com a legislação dos EUA, um presidente não pode revogar a cidadania de um norte-americano nascido nos Estados Unidos. O'Donnell nasceu no Estado de Nova York.

O'Donnell, um alvo de longa data dos insultos e golpes de Trump, mudou-se para a Irlanda no início deste ano com seu filho de 12 anos após o início do segundo mandato do presidente. Ela disse em um vídeo do TikTok em março que voltaria para os EUA "quando for seguro para todos os cidadãos terem direitos iguais nos Estados Unidos";

O'Donnell respondeu à ameaça de Trump em duas postagens em sua conta no Instagram, dizendo que o presidente dos EUA se opõe a ela porque ela "está em oposição direta a tudo o que ele representa".

O desdém de Trump por O'Donnell remonta a 2006, quando O'Donnell, comediante e apresentadora do programa The View na época, zombou de Trump por ele ter lidado com uma controvérsia relacionada a uma vencedora do concurso Miss EUA, do qual Trump era proprietário.

O último golpe de Trump em O'Donnell parece ter sido em resposta a um vídeo do TikTok que ela postou este mês lamentando as 119 mortes nas enchentes de 4 de julho no Texas e culpando os cortes generalizados de Trump nas agências ambientais e científicas envolvidas na previsão de grandes desastres naturais.