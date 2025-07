Trump intensifica guerra comercial com tarifas de 30% sobre UE e México

"A União Europeia permitirá o acesso completo e aberto ao mercado dos Estados Unidos, sem que nenhuma tarifa seja cobrada de nós, em uma tentativa de reduzir o grande déficit comercial", escreveu Trump.

A presidente da UE, von der Leyen, disse que as tarifas de 30% interromperiam as cadeias de suprimentos transatlânticas essenciais, em detrimento de empresas e consumidores de ambos os lados do Atlântico.

Ela também disse que, embora a UE continue trabalhando para chegar a um acordo comercial, ela "tomará todas as medidas necessárias para proteger os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário".

O Canadá obteve uma tarifa mais alta de 35% em comparação com o México, com ambas as cartas citando fluxos de fentanil, embora os dados do governo mostrem que a quantidade da droga apreendida na fronteira mexicana foi significativamente maior do que na fronteira canadense.

"O México tem me ajudado a proteger a fronteira, MAS o que o México tem feito não é suficiente. O México ainda não deteve os cartéis que estão tentando transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico", escreveu Trump.

O México envia mais de 80% do total de seus produtos exportados para os EUA e o livre comércio com seu vizinho do norte levou o México a ultrapassar a China como o principal parceiro comercial dos EUA em 2023.