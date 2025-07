Autoridades defendem ações de Trump após imigrante morrer em operação nos EUA

Em entrevistas à Fox News e à NBC, Noem criticou o juiz, nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden, e negou que o governo tenha usado as táticas descritas na ação judicial.

"Vamos recorrer e vamos ganhar", disse ela em uma entrevista no "Fox News Sunday"

Homan disse no programa "State of the Union" da CNN que as características físicas podem ser um fator entre vários que estabeleceriam uma suspeita razoável de que uma pessoa não tem status legal de imigração, permitindo que os policiais federais parem alguém.

Durante uma batida caótica e os protestos resultantes na quinta-feira em dois locais de uma fazenda de cannabis no sul da Califórnia, 319 pessoas que estavam ilegalmente nos EUA foram detidas e os agentes federais encontraram 14 menores migrantes, disse Noem no programa "Meet the Press" da NBC News.

Os trabalhadores foram feridos durante a batida e um deles, identificado como Jaime Alanis, morreu em decorrência dos ferimentos, de acordo com a United Farm Workers.

Homan disse à CNN que a morte do trabalhador rural foi trágica, mas que os agentes do Immigration and Customs Enforcement estavam fazendo seu trabalho e executando mandados de busca criminal.