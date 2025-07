Bob Geldof e Brian May marcam o 40º aniversário do Live Aid em um musical em Londres

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Os músicos que se apresentaram no Live Aid, o concerto transatlântico que arrecadou milhões para o alívio da fome na Etiópia, reuniram-se em Londres neste domingo para marcar o 40º aniversário do evento, participando de uma apresentação especial do musical "Just For One Day".

Entre as estrelas reunidas no Shaftesbury Theatre estavam os organizadores do Live Aid, Bob Geldof e Midge Ure, o guitarrista do Queen, Brian May, o músico Nik Kershaw e a atriz Vanessa Williams.