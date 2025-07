Chanceler alemão quer achar solução para questão tarifária de Trump nas próximas semanas

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão Friedrich Merz disse neste domingo que trabalhará intensamente com o presidente francês Emmanuel Macron e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para resolver a escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

"Discuti isso intensamente no fim de semana com Macron e Ursula von der Leyen", disse Merz à emissora alemã ARD, acrescentando que também conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o assunto.

"Queremos usar esse tempo agora, as duas semanas e meia até 1º de agosto, para encontrar uma solução. Estou realmente comprometido com isso", disse Merz.