China diz que sucessão de Dalai Lama é um "espinho" nas relações com a Índia

O Dalai Lama vive no exílio na Índia desde 1959, após um levante fracassado contra o domínio chinês no Tibete, e os especialistas indianos em relações exteriores dizem que sua presença dá a Nova Délhi uma vantagem sobre a China. A Índia também abriga cerca de 70.000 tibetanos e um governo tibetano no exílio.

Yu Jing, porta-voz da embaixada chinesa, disse no aplicativo de rede social X que algumas pessoas das comunidades estratégicas e acadêmicas da Índia fizeram "comentários inadequados" sobre a reencarnação do Dalai Lama.

Yu não citou o nome de ninguém, mas nos últimos dias, analistas de assuntos estratégicos indianos e um ministro do governo apoiaram os comentários do Dalai Lama sobre sua sucessão.

"Como profissionais de relações exteriores, vocês devem estar totalmente cientes da sensibilidade das questões relacionadas a Xizang", disse Yu, usando o nome chinês para o Tibete.

"A reencarnação e a sucessão do Dalai Lama são inerentemente um assunto interno da China", disse ele.

"A questão relacionada a Xizang é um espinho nas relações entre a China e a Índia e se tornou um fardo para a Índia. Jogar a 'carta de Xizang' definitivamente acabará sendo um tiro no pé".