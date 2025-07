Confrontos violentos entre grupos de extrema direita e migrantes em cidade espanhola

Por Ana Cantero

MADRID (Reuters) - Violentos confrontos eclodiram entre grupos de extrema-direita, moradores locais e migrantes norte-africanos em uma cidade no sudeste da Espanha no final de sábado, após um ataque a um idoso por agressores desconhecidos no início da semana.

Cinco pessoas ficaram feridas e uma foi presa durante os distúrbios em Torre-Pacheco, disseram autoridades locais à Reuters, em um dos piores episódios desse tipo no país nas últimas décadas. A cidade estava mais calma neste domingo, mas fontes do governo disseram que mais prisões eram esperadas.