Enviado dos EUA Witkoff está "esperançoso" com negociações em Gaza

TETERBORO, NOVA JERSEY (Reuters) - O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse neste domingo que estava "esperançoso" com as negociações para o cessar-fogo em Gaza.

Witkoff disse a repórteres em Teterboro, Nova Jersey, que planejava se reunir com autoridades do Catar durante a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

(Reportagem de Kevin Lamarque e Trevor Hunnicutt)