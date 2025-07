Ex-presidente da Nigéria Muhammadu Buhari morre em Londres

'BABA VAI LENTO'

Mas Buhari rapidamente decepcionou após sua vitória em 2015.

Ele levou seis meses para nomear seu gabinete. Durante esse período, a economia dependente do petróleo foi prejudicada pelos baixos preços do petróleo, o que levou as pessoas a chamá-lo de "Baba Go Slow".

Sua segunda vitória em 2019 ocorreu apesar de seu primeiro mandato ter sido prejudicado pela primeira recessão da Nigéria em uma geração, ataques de militantes a campos de petróleo e repetidas internações hospitalares.

Nascido em 17 de dezembro de 1942, em Daura, no Estado de Katsina, no noroeste do país, Buhari se alistou no exército aos 19 anos. No final, ele chegou ao posto de major-general.

Ele assumiu o poder em 1983 como um governante militar, prometendo revitalizar um país mal administrado. Buhari adotou uma linha dura em tudo, desde as condições exigidas pelo Fundo Monetário Internacional até a indisciplina nas filas de ônibus.