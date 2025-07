Hassett diz que Casa Branca investiga custos de reforma de sede do Fed

Vought, diretor de orçamento da Casa Branca, criticou Powell na semana passada por causa de uma "reforma ostensiva" dos prédios do Fed e das respostas a uma série de perguntas sobre o projeto de US$2,5 bilhões. Em uma postagem no X, ele comparou o projeto com o Palácio de Versalhes, na França, com jardins no terraço, fontes de água e "mármore de primeira qualidade".

Os comentários de Hassett confirmam que o governo Trump está explorando ativamente os custos da reforma e o depoimento de Powell sobre o projeto como uma possível via para tentar demitir o chefe do Fed bem antes do término de seu mandato como presidente em maio de 2026.

Trump tem pedido repetidamente a demissão de Powell por não ter conseguido reduzir as taxas de juros desde que voltou ao cargo em janeiro.

Perguntado se Trump tinha autoridade para demitir Powell, Hassett, cujo nome surgiu como um candidato em potencial para assumir o cargo de chair do Fed, disse: "Isso é algo que está sendo analisado, mas certamente se houver motivo, ele tem".

(Reportagem de David Lawder)