Kim, da Coreia do Norte, recebe Lavrov e diz que apoiará Rússia para resolver guerra na Ucrânia

Kim se encontrou com Lavrov na cidade costeira de Wonsan, no leste do país, onde os ministros das relações exteriores dos dois países mantiveram seu segundo diálogo estratégico, prometendo mais cooperação sob um tratado de parceria assinado no ano passado, que inclui um pacto de defesa mútua.

Kim disse a Lavrov que as medidas tomadas pelos aliados em resposta à evolução radical da geopolítica global contribuirão muito para garantir a paz e a segurança em todo o mundo, informou a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA.

"Kim Jong Un reafirmou que a RPDC (República Popular Democrática da Coreia) está pronta para apoiar incondicionalmente e incentivar todas as medidas tomadas pela liderança russa no que diz respeito ao enfrentamento da causa raiz da crise ucraniana", disse a KCNA.

Lavrov conversou anteriormente com seu colega norte-coreano Choe Son Hui em Wonsan, e eles emitiram uma declaração conjunta prometendo apoio para salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial do país do outro, disse a KCNA.

Mais tarde, neste domingo, o Ministério da Defesa da Coreia do Norte disse em um comunicado que estava pronto para tomar medidas militares para combater qualquer ameaça à segurança, em uma advertência contra a Coreia do Sul, o Japão e os Estados Unidos após um recente exercício aéreo dos aliados.

A advertência foi feita após um voo de um bombardeiro estratégico B-52 dos EUA próximo à Coreia do Sul, ladeado por caças dos três países em um exercício de defesa na sexta-feira. O Norte, com armas nucleares, já havia feito ameaças semelhantes anteriormente.