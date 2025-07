Míssil israelense atinge crianças de Gaza que coletavam água, IDF culpa mau funcionamento

Por Crispian Balmer

JERUSALÉM (Reuters) - Pelo menos oito palestinos, a maioria crianças, foram mortos e mais de uma dúzia de outros ficaram feridos no centro de Gaza neste domingo, segundo autoridades locais, em um ataque de míssil israelense que, segundo os militares, não atingiu o alvo pretendido.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que a intenção era atingir um militante da Jihad Islâmica na área, mas que um mau funcionamento fez com que o míssil caísse "a dezenas de metros do alvo".