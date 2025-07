Político alemão sênior espera mais negociações na disputa tarifária entre UE e Trump

No sábado, Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da UE a partir de 1º de agosto, depois que semanas de negociações com os principais parceiros comerciais dos EUA não conseguiram chegar a um acordo comercial abrangente.

Originalmente, ele impôs uma tarifa de 20% sobre os produtos da UE em abril, mas isso foi suspenso por 90 dias e substituído por uma tarifa básica de 10%.

(Reportagem de Andreas Rinke)