Ucrânia diz que supostos assassinos russos do FSB foram mortos na região de Kiev

KIEV (Reuters) - Agentes da inteligência ucraniana mataram neste domingo membros de uma célula do serviço secreto russo procurados sob suspeita de terem matado a tiros um coronel do serviço de segurança ucraniano SBU na semana passada, informou a SBU.

A agência de inteligência disse em um comunicado que a operação buscou a prisão dos agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), que acredita estarem por trás do assassinato do coronel do SBU Ivan Voronych em Kiev na quinta-feira.

"Esta manhã foi realizada uma operação especial, durante a qual os membros da célula de agentes do FSB russo começaram a resistir e, portanto, foram liquidados", disse a declaração no aplicativo de mensagens Telegram.