UE prorroga suspensão de contramedidas às tarifas dos EUA até agosto

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia estenderá sua suspensão de contramedidas às tarifas norte-americanas até o início de agosto, pois busca uma solução negociada para o comércio com os Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou sua guerra comercial global no sábado e ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações da União Europeia a partir de 1º de agosto, além das tarifas específicas do setor, apesar de meses de intensas negociações.

Ao anunciar a extensão da suspensão das medidas retaliatórias, von der Leyen disse aos repórteres que o bloco "continuará a preparar outras contramedidas para que estejamos totalmente preparados".