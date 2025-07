Série de tiroteios nos EUA deixa várias pessoas feridas; suspeito é morto

Várias pessoas, incluindo um policial do Kentucky, ficaram feridas em uma série de tiroteios nos arredores de Lexington, informaram o governador do estado e a Polícia Estadual do Kentucky na rede social X.

A polícia estadual disse que o único suspeito do incidente está morto e o policial está recebendo tratamento.

Um dos tiroteios ocorreu na Igreja Batista de Richmond Road e as equipes de emergência estavam no local tratando de várias vítimas, informou a polícia estadual.