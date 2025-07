China aumenta alcance diplomático enquanto EUA sofrem redução, diz relatório

O relatório de 91 páginas dos democratas listou maneiras pelas quais a China está expandindo sua influência.

Ele lista dezenas de casos em que os pesquisadores do comitê descobriram que a China interveio, enquanto os EUA eliminavam ou reduziam programas internacionais, do financiamento de vacinas e fornecimento de alimentos até o desenvolvimento de infraestrutura.

Na África, por exemplo, quando os EUA encerraram seus programas de assistência alimentar, a China doou US$2 milhões em arroz para Uganda em março. Em maio, após os EUA encerrarem uma doação de US$37 milhões para HIV/AIDS na Zâmbia, a China afirmou que ajudaria o país africano a combater o HIV/AIDS, inclusive doando 500.000 kits de teste rápido de HIV e planejando mais reuniões para discutir sua parceria contínua sobre o assunto.

No Sudeste Asiático, o presidente chinês Xi Jinping embarcou em uma viagem para se encontrar com líderes do Vietnã, do Camboja e da Malásia, segundo o relatório. A viagem resultou em um acordo no Vietnã para conexões ferroviárias, 37 acordos de cooperação no Camboja em setores como energia, educação e infraestrutura, e intercâmbios técnicos e de manufatura na Malásia.

Na América Latina, a China sediou em maio o "Fórum China-América Latina e Caribe" e anunciou que forneceria uma linha de crédito de US$9 bilhões, além de investimentos adicionais em infraestrutura para a região.